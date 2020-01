Kas Vangal ja Nostradamusel oli õigus, et 2020 puhkeb sõda?

Rahvusvahelise selgeltnägijate grupi arvates ennustas 20. sajandi Bulgaaria pime müstik ja selgeltnägija Vanga, et 2020 lahvatab Lähis-Idas tsivilisatsiooni hälli Mesopotaamia aladel sõda, millest võib kujuneda globaalne konflikt ehk Kolmas maailmasõda.

Vanga ennustas ka, et lisaks sõjale on oodata looduskatastroofe ja suuri poliitilisi väljaastumisi, vanade riikide kadumist ja uute tekkimist.

«2020 on maailma raputav aasta, mis muudab elu kogu planeedil. Need muutused on seotud konfliktide, vägivalla ja katastroofidega, nagu tahaks meie planeet vabaneda vanast taagast,» väidavad briti selgeltnägijad.