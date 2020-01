Õnneliku lõpuga lugu: naine otsis tütarlast, kes Pärnu liinibussis tema ema elu päästis

Naine lisab ka, et praeguseks on tema emaga kõik hästi. «Ta sai arstide järelvalve alla ning momendil kosub. Mu ema on pisarateni liigutatud selle noore tüdruku hooliva suhtumise ja sihikindla käitumise eest. Ema ütleb, et see tunne, et sa ei ole üksi ning oled hoitud, see ei unune iial!»