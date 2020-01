«Vampiiritapja Buffy» staari veel mäletad? Vaata, mis on temast nüüdseks saanud

2019. aasta jaanuaris avaldati aga, et Gellar teeb kaasa telesarjas «Mõnikord ma valetan», mis põhineb samanimelisel menukil. Sarja produtsendid on Sarah Michelle Gellar ning Ellen DeGeneres . Sari valmis koostöös Warner Brosiga.

Aastate jooksul on Gellar aktiivselt kaasa löönud ka mitmesugustes heategevusorganisatsioonides. «Alustasin sellega seetõttu, et minu ema tegi mulle juba ammu selgeks, et isegi, kui sul pole suurt midagi, saad sa alati mingil moel kedagi aidata,» selgitas näitlejanna.

«Kunagi oli see raske, sest mul polnud võimalik kuigi palju teha. Ma ei saanud teha enamat, kui annetada raha (telesarja «Vampiiritapja Buffy» filmise ajal, toim) , sest mul polnud aega. Nüüd, kus mul aga lõpuks aega on, on see hämmastav!»