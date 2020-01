Suurest Hiina müürist õnnetelliseid varastanud mehed jäid lõksu

Hiina politsei teatel helistasid 20-aastane ja 26-aastane mees päästeteenistusse ja palusid abi, kuna nad on kuulsa vaatamisväärsuse juures lõksus, teatab msn.com.

Mehed selgitasid päästjatele ja politseile, et nad olid Suure Hiina müüri juures prügi korjamas ja selle tõttu olid neil kotid kaasas.

Politsei ei vaadanud kohe meeste kottidesse ja lasi neil pärast päästmist minna. Korrakaitsjad kuulsid hiljem, kuidas need kaks meest olid ühes restoranis kelkinud, et nad said tuntud müürist õnnetelliseid.