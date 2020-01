Vapiano külastajad täitsid jõuluajal haigete laste unistusi

Eestis on sadu tõsiselt haigeid lapsi, kelle päevad mööduvad haiglaseinte vahel. Organisatsioon Minu Unistuste Päev aitab neil täide viia oma suurimad unistused, et lootus ja usk võitluses haigustega ei kustuks. Kui sinagi sattusid detsembrikuu jooksul külastama mõnd Vapiano restorani, said osa võimalusest panustada mõne lapse unistusse. Valides menüüst pasta, pitsa või salati, tekkis kampaania raames võimalus valida lisandite hulgast “unistus” – annetada üks euro mõne haigust põdeva lapse unistuse jaoks.

Vapiano restoranide turundusjuhi Älian Mägi sõnul võtsid Eesti restoranide külastajad kampaania hästi vastu ning see innustas laiendama kampaaniat ka naaberriiki. Ka Soome Vapiano restoranid võtsid heategevuskampaaniast osa ning tegid koostööd sealsete organisatsioonidega, aidates haigeid lapsi. “Oleme väga tänulikud kõikidele meie külalistele, et nad olid nõus andma oma panuse heategevusse”, sõnab Mägi, et iga väike panus on oluline. Eriti südantsoojendav oli näha, et oluline algatus ületas ka riigipiire.