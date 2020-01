Sotsmeedias levib video, kus purupurjus Stefan võõraid naisi tülitab: ma olen Eestis kuulus laulja!

Enda filmitud videos ärpleb muusik, et ta visati igast klubist välja. Seejärel märkab ta kaht omavahel juttu ajavat naisterahvast, kellele ta läheneb ja vestlust üritab alustada. «Ma olen Eestis kuulus laulja, teate või?» korrutab Stefan inglise keeles.

Naised ei tee esialgu Stefanist välja, kuid mees ei jäta jonni: «Kui te tahate midagi öelda, öelge praegu – pärast on liiga hilja! Öelge tere või midagi...»

Twitteris on videot vaadatud üle 13 000 korra ning sellel on üle 1000 meeldimise.

«im famous singer in estonia» pic.twitter.com/7CAkpETHqL

Stefani mänedžer Tambet Mumma kinnitas telefonitsi Elu24-le, et video on filmitud mõni aasta tagasi Leedus keskkooli lõpureisil. Stefan lõpetas Viljandi gümnaasiumi 2017. aastal.

Eesti Laulul saatis teda edu ka mullu, kui ta sai looga «Without You» kolmanda koha. Stefan osaleb konkursil ka tänavu, laulu pealkiri on «By My Side».