Aastavahetus Tallinnas: kiirabi kutsuti 66 purjutajale, üks inimene kukkus alla kolmanda korruse aknast

Möödunud ööpäeval teenindas Tallinna Kiirabi kokku 342 väljakutset, mida on umbes 100 võrra rohkem, kui tavalisel päeval.

Kõige raskem sündmus oli Tallinnas Järvevana ülesõidul, kus veerand tundi enne aastavahetust said kahe sõiduauto kokkupõrkes viga kokku kaheksa inimest ja lisaks hukkus üks koer.

«Kokku oli erinevaid traumasid 48 neist üks oli käte põletus kui mees käivitas ilutulestiku raketi hoides seda käes. Hea märk on see, et vägivalla traumasid oli ligi poole vähem, kui eelmistel aastatel,» tõdes Adlas.