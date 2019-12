Marree mehe geoglüüfi saladuse lahendajale antakse 7000 Austraalia dollarit

«Mitte keegi ei tea, kes selle maailma suurima geoglüüfi maastikule tegi, kuid see on Lõuna-Austraalias olnud üle 20 aasta,» on NASA teates.

2013. aastal uuris NASA seda geoglüüfi sateliidi abil ja piltidelt oli näha, et see oli siis tuhmunud.

Nad tegid tuulekoridorid, mis võimaldavad seal taimestikul kasvada. See tähendab, et tulevikus võib Marree mees olla roheline.

Kuigi selle maastikukuju loojat on otsitud, ei ole keegi selle tegemist omaks võtnud. Kohalikud sherlockid on ajanud jälgi ning otsinud fotode, videode ja dokumentide abil tegijat või tegijaid. Marreesse on saadetud mitmeid vihjeid, kuid need ei ole seni aidanud jõuda suure geoglüüfi tegijani.