Austraalias päästeti leekide käest opossumibeebi, tema ema ja känguru

Austraalia maastikupõlengutest päästetud opossum joob kausist vett ja istub turvaliselt oma päästja süles, sidemeis känguru otsib lohutust oma hooldaja sülest, kes teda õrnalt kussutab. Just selline on pilt, mis avaneb ühest Sydney loomade turvakodust, kirjutas New York Post.

Aga see ei ole kaader mõnest vahvast loomafilmist vaid hetk maastikupõlengutega võitleva Austraalia reaalsusest.

Austraalias elavad mitmesugused põlisloomad, sealhulgas kängurud, koaalad, vallabid, opossumid, vombatid ja sipelgasiilid, kelle püsimajäämine on tõsises ohus.

Kardetakse, et hiljutistes tulekahjudes on hukkunud 30 protsenti riigi ühest kirderannikul asuvast koala-kolooniast. Hukkunud loomade arv jääb kohalike sõnul 4 500 ja 8 400 vahele.

Austraalia vabatahtlikud tegelevad ööpäevaringselt loomade päästmisega. Nii on ka näiteks Tracy Burgess võtnud oma südameasjaks videos nähtava opossumi eest hoolitsemise.

Opossum leiti Sydney lähedalt, kus ta üritas meeleheitlikult leekide käest põgeneda. Loomakest turgutati tilguti abil ja kõigi suureks üllatuseks avastas Burgess kukkurlooma kõhutaskust pisikese üllatuse - opossumibeebi.

«Me pidime selleks kahekesi looma kinni hoidma, et saaksime tema kukrusse piiluda. Ja lõpuks, kui meil õnnestus sinna ligi pääseda märkasime imepisikest käppa, mis kukrust välja paistis,» rääkis Burgess ja lisas, et pisike opossumibeebi on veel karvutu ja üleni roosa.

Lisaks opossumile leiti aga hiljuti ka üks känguru, kes otsis leekide eest varju ühest majast.

«Just sel suvel oleme märganud, kuidas paljud kängurud tulevad inimeste lähedale, tänavatele ja lausa majade juurde. Nad otsivad süüa ja vett, sest on väga kuiv ja põuaga ei kasva ju midagi,» rääkis vabatahtlik Jenny Bibaoui.

Üha rohkem känguruid otsib põua ja põlengute eest varju inimeste juurest. FOTO: AFP/SCANPIX

Alates septembrist on Austraalia maastikupõlengutes tuleroaks langenud rohkem kui neli miljonit hektarit metsa ja maad. Kuigi ametlikku statistikat hukkunud loomadest ei ole, on päästetöötajate ja vabatahtlike sõnul kahjuks juhtumid, kus tuleb päästa loomi muutunud järjest harvemaks.