Austraalias põlengu eest põgenenud pere: jooksime leekide eest jalas vaid sokid

Tracey Corbin-Matchett ja tema pere üürisid Newcastle'ist põhja pool asuvas Tarbucki lahes suvemaja, kus veetsid mõnusalt jõuludejärgset aega, vahendas ABC News.

Pere oli just istunud õhtusöögilauda, kui pereisa Greg märkas, et midagi on valesti.

«Mu abikaasa läks klaasi vett võtma, kui avastas, et kraanist ei tule enam tilkagi ja arvas, et elektrit enam ei ole,» kirjeldas pereema Tracey sündmuste algust.

Austraalias möllavad maastikupõlengud juba alates oktoobrist. FOTO: AFP / Scanpix

Greg läks õue elektrikilpi kontrollima kui märkas eemalt tulevat suitsu. Mees arvas esiti, et tulekahju on jõudnud lähedalasuva tee äärde ega saanud aru, et tegelikult põles juba nende kinnistu.

Pere otsustas majast kohe lahkuda. Nad istusid autosse ja võtsid kaasa vaid mõned riided.

«Me jätsime maha kõigi jõulukingid, surfilauad ning muu kraami ja sõitsime kinnistul kulgevat väikest teed mööda suurema sõidutee poole,» rääkis naine.

Siis aga tabas pere šokk. Tuli oli nende ees. Tugeva tuule tõttu oli sõidutee servas üks puu murdunud ja kukkunud elektriliinide peale. Puu raskuse all kukkus omakorda elektriliine püsti hoidnud mast teele ja kogu kupatus läks põlema.

Pilte perest ja videot põlengust vaata siit.

«Mu pojal olid ainult sokid jalas»

Seepeale suundus pere tagasi suvemajja, kus nad õige pea mõistsid, et ka see ei ole turvaline valik.

«Selleks ajaks, kui majja tagasi jõudsime, oli rõdu juba leekides,» ütles Tracey.

Pere ühe teismelise tütre filmitud videolõikudest on näha, kuidas puidust rõduserv ja seda ümbritsevad puud olid leekides.

«Mu abikaasa käskis meil kõigil majast välja minna ja läbi põõsaste lihtsalt edasi joosta,» kirjeldas Tracey edasist.

«Ma jooksin puhtalt adrenaliinist, mul oli selline tunne nagu ma jookseksin läbi vesiliiva. Üritasin mitte oma paanikat välja näidata, kuid ausalt, ma olin täiesti paanikas,» rääkis naine.

Tracey Corbin-Matchett ja tema lapsed jooksid naaberkinnistule, mis kuulus eakale paarile, kes olid naise sõnul «natuke üllatunud», kui nägid perekonda oma tagaaias jooksmas.

Peagi saabus New South Walesi tuletõrjeteenistus ja päästis hädas pere tule käest.

«Nad kaisutasid lapsi samal ajal, kui vesipommid üle meie peade lendasid ja nad andsid meile juhiseid, kuhu minna ja kuidas tulest välja tulla,» kirjeldas Tracey.

Tulekahju tõttu evakueeriti ka naaberkinnistul elanud vanapaar.

Traceyle teadaolevalt sai sõbralik vanapaar peavarju oma tuttavate juures. Vanapaar pidas oma kinnistul ka metsloomade varjupaika.

«Ma loodan, et nende kodu, kus nad on juba pikka aega elanud, on korras ja seal olnud loomad terved,» lisas naine.