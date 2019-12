Laulja Cheryl tunnistas, et ei oska kodu koristada, sest ta on «kuulus»

Lauljatar tunnistas ka, et pole kunagi oma kodu ise koristanud, kuna sai kuulsaks juba 19-aastaselt. Toona elas ta koos teiste Girls Aloudi liikmetega ühes korteris, ega õppinud kunagi, kuidas koristamine käib.

Cheryl tunnistas ka, et saab «pindade puhastamisega» hakkama, ent kui asi puudutab põhjalikku koristamist, tuleb tal loota oma koristajale.

«Ma olin 19-aastaselt bändis, seega ma ei õppinud seda kunagi,» avaldas ta väljaandele Weekend.

«Ma võin pinnad puhtaks pühkida, aga – ja ma tean, et see on naeruväärne – ma pole koristamises hea. Minu koristaja on taevakingitus.»

Vaatamata sellele, et ta pole koristamises osav, on ta väidetvalt hea kokk. «Ma armastan süüa teha koos oma Jamie Oliveri või Nigella raamatutega. See on lõõgastav,» avaldas ta.

Tüdrukutebänd Girls Aloud sai tuntuks 2002. aastal. Lisaks Cherylile kuulusid gruppi ka Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts ja Kimberley Walsh.

Ansambli kõige tuntumad lood on «Sound of the Underground», «Love Machine», «The Promise», «Call The Shots», «I'll Stand By You» ja «Jump».

Girls Aloud läks laiali 2013. aastal.