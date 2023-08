ÜKS VIIMASTEST INTERVJUUDEST ⟩ Näitlejanna Ita Ever keerulistest hetkedest: lähen koju, nutan natuke ja võtan siis konjakit

Ita Ever avaldas saates, et 2019. aasta kõige suurem elamus oli kahtlemata see, et tema lapselapsel sündisid kaksikud. «Tüdrukud mõlemad. Kaarin ja Helmi. See oli erakordne rõõm meile kõigile. Iseäranis minule.»

Teisalt tunnistas näitlejanna, et ega ta kaksikute juurde väga sagedasti ei jõua. «Ma olen ikka veel tööga seotud,» lisas ta.

Uusi rollipakkumisi Ever praegu aga ei oota. «Aitab! Ma nüüd mõtlen, et nüüd aitab. Rollipakumiste suhtes aitab. Las ma mängin need etendused ära, mis mul on. Eks näis, vaatame siis. Võib ju niimoodi silma pilgutada ja mitte kõike ka välja öelda.»

Saates uuris Välba näitlejannalt ka, kuidas ta jätkuvalt nii heas vormis on? «See tuleneb sellest, et ma ei ole ühtegi dieeti elus pidanud. Ma söön absoluutselt kõike, ma olen laisk,» sõnas Ever.

«Ma armastan magusat. Ma armastan kooki ja küpsetisi kohutavalt. Söön. Ma armastan külma vett. See on mu saatjaks olnud aastaid-aastaid-aastaid.»

Ma tahtsin ikka jääauku ka minna, aga tohter arvas, et ehk vasta aitab,» lisas ta.