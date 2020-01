AITA LEIDA KODU ⟩ Kõige kauem kodu oodanud koer loodab leida päriskodu

Ootaja aeg on pikk - eriti koeral, kes on oma parimad aastad varjupaigas päriskodu ja oma inimese ootel veetnud. Igas kodus ei pea olema looma, aga igal loomal peab olema kodu.



Sultan on suurt kasvu seitsmeaastane isane koer, kes sobiks suurepäraselt valvuriks kinnisele territooriumile.



«Arvame, et ta oli varasemalt ketikoer ja just see on teinud temast kohati ettearvamatu koera,» avaldab Rakvere varjupaiga töötaja. Sultan on aastatega palju usaldavamaks muutunud, kuid vajab peremeheks kindlasti kannatliku meelega kogemustega inimest.