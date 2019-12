Ukraina karud kannatavad ebatavaliselt sooja talve tõttu insomnia all

Nad postitasid sotsiaalmeediasse Ukraina edelaosas Sõnevõri looduspargis tehtud fotod ja videod, millel on näha ringitatsavaid karusid, teatab newsweek.com. Looduskaitsjate sõnul leidsid nad seal ainult kolm talveunes karu. Looduskaitsjate sõnul leidsid nad seal ainult kolm talveunes karu.

«Karude insomnia mõjutab sealsest 32 karust 29 karu. Need karud on elanud pikka aega pargis ja nende talveuneinstinktid on nõrgad. Samas möödunud aastal enamik sealseid karusid siiski magas talveund,» selgitasid looduskaitsjad.

Nad jätkasid, et peaaegu kogu detsembri on Sõnevõri looduspargis olnud temperatuur pluss 4 kraadi ümber, mis on mitu kraadi kõrgem kui tavaline detsembrikuine keskmine, mis on miinus 2,3 kraadi.

Looduskaitseala teates on, et piirkonnas on olnud vaid üks külm talvine nädal, mille jooksul kolm karu jäid talveunne.

«Tundub, et ülejäänud karud ootavad uut külma aega, et magama jääda,» teatasid karueksperdid.

Nad selgitasid, et karude talveunne jäämisel ja talveune pikkusel mängib õhutemperatuur tähtsat rolli.

Juba enne talveunne jäämist karude südametöö aeglustub ja kehatemperatuur langeb, samas väheneb ka nende loomade aktiivsus.

Kui temperatuur langeb nulli lähedale ja alla selle ning hakkab sadama lund, poevad karud pessa, kuhu jäävad kuni kevadeni.

Üks Sõnevõri looduspargi karudest möllamas paar aastat tagasi lumes FOTO: HANDOUT/Reuters/Scanpix

Karuekspertide sõnul sõltub talveunes olemise pikkus karu liigist. Mehhiko baribalid on talveunes nädala või paar, kuid pruunkarud maailma erinevates paikades võivad olla talveunes kuni kuus kuud.

Talveuni aitab karudel elada üle aega, mil toitu napib ja ka madalaid teperatuure.

Loomateadlaste sõnul mõjutab kliimasoojenemine mitmete loomade elu, kaasa arvatud karude talveune pikkust. Mida soojem on talv, seda lühem on karude talveuni.