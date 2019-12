Michelangelo Taaveti kujul on anatoomiline detail, mida keegi ei ole 500 aastat märganud

Ta lisas, et meditsiinitudengeid õpetatakse kontrollima kaelaveeni, kuna see näitab, kas inimesel on kõrge vererõhk.

«Tervel noorel mehel ei ole kaelaveeni näha ja Taavet peaks olema noor sportlikus vormis mees. Siiski on erandeid, millal see veen nähtavale tuleb. Näiteks äärmuslikult pingelises või ootamatus olukorras. Kaelaveeni esiletulek sobib olukorraga, milles oli Taavet, kes vastavalt piibliloole valmistus tapma Koljatit,» selgitas arst.

«Michelangelo pani kindlasti tähele, et ka tervel mehel võib kaelaveen nähtavale tulla, kui mees on eriolukorras ja pinges,» nentis arst.

Huvitav fakt on, et Inglise arst ja anatoom William Harvey uuris ja «avastas» inimese vereringesüsteemi alles 100 aastat pärast Taaveti kuju valmimist.

Harvey avaldas vereringe kohta 1628 raamatu «Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus» (Anatoomiline uuring südamest ja vere liikumisest loomades). Alles pärast selle meditsiiniteose ilmumist heideti kõrvale antiikajast pärit teooria, et veresoontes on olendid, kes seal verd liigutavad.