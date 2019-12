Brasiilia vutitäht jättis abikaasa maha, et hakata semmima ta lähisugulasega

Camila kirjutas nüüdseks kustutatud Instagrami postituses, et armastab oma tädi juhtunust hoolimata. «Ma tahan, et sa teaksid, et ma ei soovinud kunagi su elu elada ega olnud sinu peale kade. Sellega on väga raske toime tulla, aga ma ei teeks nii, kui ma ei teaks, et see on tõeline. Ma vannun, et ma ei tahtnud, et nii läheks,» kirjutas Camila emotsionaalselt.