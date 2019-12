See laul on valitud raadio Elmar kuulajate poolt aasta 2019 lauluks

«Tartust Pariis» on lugu Tanelist ja tema kihlatust Lauren Villmannist, kelle kohting sai alguse heade mõtete linnast Tartust. Tanel Padar ütleb, et see lugu sai tehtud muusika pärast, edetabeli kohti ta sellega püüda ei soovinud ning võit ei olnud eesmärk.

«Soovin Tanelile ja kogu tema bändile palju õnne! Tanel on ise öelnud, et see laul on esimene päriselt tema elust rääkiv laul. Mul on tõeliselt hea meel, et raadio Elmar kuulajatele lähevad korda PÄRIS laulud! Top 10ne tipus käis tihe rebimine ja seda tänu suurele hääletajate hulgale. Aitäh kõigile, kes sõna sekka ütlesid!“ kommenteerib raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik.