Norra printsessi Märtha Louise’i eksmehe viimased eluaastad olid väga õnnetud

«Minu igapäevaelu on põrgu, sest see kulgeb kriisist kriisi. Teen millalgi enesetapu, sest võin plahvatada iga väiksema ebakõla peale. Varem või hiljem ütleb kuningakoda minust lahti,» teatas Behn mitu aastat tagasi antud intervjuus.

«Minust on saanud mees, kes ma ei taha olla. Olen mehe halvim versioon. Mees, kelle elule on vaja teha taaskäivitus. Näitan oma raamatus, millist elu mul on tulnud elada,» kirjutas Behn.