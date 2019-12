Norras kütab kirgi ootamatu lähenemisega narkokampaania

Norras tekkisid sügisel tänavatele plakatid, mille eesmärk on narkootikumide tarvitamise riske vähendada. Kui üldiselt kehtib narkole nulltolerants, siis need plakatid promovad pigem ohutut tarbimist.

Tegemist on eraprojektiga, mis saab küll Norra tervishoiuministeeriumilt toetust, kuid ei peegelda kuidagi praeguse valitsuse hoiakut narkootikumide osas. Kohalike sõnul on Norra valitsus narko suhtes väga konservatiivne.

Kampaania on sotsiaalmeedias algatanud debati, kuna inimesed pole kindlad, kas sõnumit, et narkootikume saab ohutult tarvitada, tasub avalikult reklaamida. Paljude arust on just see aga parim viis, kuidas narkosurmade arv kontrolli alla saada.