End maailma esimeseks supermodelliks nimetav Janice Dickinson (64) on naine, kellest me kõik ilmselt ühel või teisel põhjusel kuulnud oleme... Ent millega tegeleb endine telenägu ja sekspomm nüüd? Kuhu on Dickinson kadunud?

Janice Dickinson (16. veebruar 1955) sündis New Yorgis, ent kasvas üles Hollywoodis koos oma vanema õe Alexise ja noorema õe Debbie'ga.

Dickinson on alati rääkinud avameelselt nii füüsilisest kui ka mentaalsest vägivallast, mida ta kuni teismeeani kannatama pidi. Naise sõnul kuritarvitas ta isa ühte tema õdedest seksuaalselt. «Kuna mina ei lubanud teda enda juurde ja ei seksinud temaga, väärkohtles ta mind vaimselt ja füüsiliselt. Ta ütles mulle korduvalt, et ma näen välja nagu poiss ja ei saavuta oma elus mitte midagi.»

Janice Dickinson 2000. aastal Elisabetta Rogiani moesõul Los Angeleses. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

1970. aastate alguses kolis Dickinson tagasi New Yorki, et modellikarjääriga alustada. Ometi ei olnud see naise jaoks kerge, sest sel ajal domineerisid moemaailmas sinisilmsed ja blondipäised modellid.

Mitmed modelliagentuurid ütlesid talle korduvalt ära ning teda peeti välimuselt «liiga etniliseks».

Dickinsoni avastas moefotograaf Jacques Silberstein pärast seda, kui tema näitlejannast tüdruksõber Lorraine Bracco nentis, et talle meeldib Dickinsoni välimus. Modellitöö viis ta esialgu Pariisi, kus tema «eksootiline välimus» tagas talle edu Euroopa moetööstuses.

Janice Dickinson 2007. aastal. FOTO: mavrixphoto.com/Scanpix

Ta naasis 1978. aastal New Yorki, kus veetis järgmised aastad stabiilselt töötades, teenides päevas 2000 dollarit ehk neli korda rohkem, kui teenisid teised modellid.

Lõpuks lõi ta käed ka Ford Models modelliagentuuriga, vaatamata sellele, et varasemalt öeldi talle sealt ära ning sõnati, et temasugune tüdruk ei saa kunagi modelliks. Kuigi Dickinson töötas mõnda aega Ford Modelsi agentuuri heaks, ei olnud ta neid sõnu unustanud ning soovis kättemaksu. Sedapuhku lõi ta ühel hetkel käed hoopis Elite Model Management modelliagentuuriga.

1980. aastatel nimetati Dickinsoni juba supermodelliks ning ta oli selliste ajakirjade esikaantel, nagu näiteks Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Photo, Vogue, Marie Claire, ja Playboy.

Janice Dickinson pakkus omal ajal paparatsodele pidevalt korralikku vaatemängu. Pilt on tehtud 2009. aastal. FOTO: BuzzFoto.com/Scanpix

Lisaks tegi ta koostööd mõnede moemaailma kõige suuremate tegijatega, nagu näiteks Bill Blass, Gianni Versace, Valentino Garavani, Azzedine Alaïa, Pino Lancetti, Halston, Oscar de la Renta ja Calvin Klein.

Aja möödudes otsis Dickinson järjepidevalt võimalusi, kuidas vananedes oma olulisust moetööstuses säilitada, mistõttu hakkas ta ühel hetkel hoopis moefotograafiks.

Ta on ajakirja Vogue kaanel olnud 37 korda, Elle'i kaanel aga seitse korda. Samuti on ta olnud reklaamnäoks mitmetele maailmakuulsatele brändidele, nagu näiteks Revlon, Alberto VO5, Balmain, Obao, Christian Dior, Clairol, Hush Puppies, Orbit gum, Max Factor, Virginia Slims ja Cutex.

2003. aastal tegi ta kaasa USA tõsielusarjas «Ameerika supermodell», kus ta oli kohtunik ning kogus palju populaarsust, sest oli saates teravmeelne, kaasahaarav ning brutaalselt aus. Ta tegi telesarjas kaasa neli hooaeg.

2006. aastal sai Dickinson oma tõsielusarja «The Janice Dickinson Modeling Agency», mis oli eetris samuti neli hooaega. 2007. aastal võttis ta osa Briti tõsielusarjast «I'm a Celebrity…Get Me out of Here!», kus ta saavutas teise koha.

2008. aastal tuli ta turule oma ehtebrändiga ning 2009. aastal salvestas ta loo «Crazy», mille kirjutas ja produtseeris Craig Taylor.

Janice Dickinson 2011. aastal Playboy TV peol «TV For 2». FOTO: BuzzFoto.com/Scanpix

2009. aastal oli ta külaliskohtunik Soome modellisaates. 2010. aastal tegi ta kaasa järjekordses Briti tõsielusaates «Come Dine With Me», kus ta teenis rohkelt tähelepanu sellega, et tülitses pidevalt endise glamuurimodelli Samantha Foxiga ning flirtis kohaliku telepersooni Calum Bestiga.

2010. aastal võttis ta osa ka Briti tõsielusarjast «Suur Vend», kus ta saavutas seitsmenda koha.

Janice Dickinson on abielus olnud neli korda. Dickinsonil on poeg Nathan ja tütar Savannah. Kuna Dickinsonil oli enne tütre sündi afäär märulistaari Sylvester Stallone'iga, väitas naine, et just Stallone on Savannahi isa. Stallone'i ja Dickinsoni suhe lõppes aga siis, kui DNA-testid tõestasid, et märulikangelane siiski pole tüdruku isa.

2012. aastal kihlus Dickinson dr. Robert Gerneriga ning nad abillusid 2016. aastal.

Janice Dickinson 2012. aastal Los Angeleses. FOTO: MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

2014. aastal liitus ta nende paljude naistega, kes süüdistasid koomik Bill Cosby't vägistamises. Dickinson väitis, et Cosby vägistas ta 1982. aastal, lisades, et ta üritas sellest kirjutada ka oma 2002. aasta autobiograafias, ent Cosby ja tema advokaadid avaldasid talle ja tema advokaatidele tol ajal survet detailide eemaldamiseks.

2016. aasta märtsis diagnoositi Dickinsonil rinnavähk. Tänaseks päevaks on naine raske haiguse seljatanud ning räägib sellest väga avameelselt. Näiteks tunnistas ta 2016. aastal, et kui arst rinnast tüki leidis, ei arvanud ta sellest suurt midagi. «Arst tegi mulle palju erinevaid teste ja leidis rinnast tüki. Ma arvasin toona, et see «tükk» on tingitud lihtsalt luhta läinud rinnaoperatsioonist,» meenutas ta.

Ka on Dickinson aastate jooksul avameelselt rääkinud ilukirurgiast ning sõnanud, et ta «elab selle nimel». Ta on tunnistanud, et on korduvalt noa all käinud. Näiteks on talle tehtud nii näoringlõikus kui ka kõhuplastika. Lisaks kasutab ta Botoxit ning täitesüste.

Kuigi paistab, et 64-aastane Dickinson on viimastel aastatel tuure maha võtnud, kirjutatakse temast tänase päevani pidevalt. Näiteks oli ta 2019. aastal taas uudistes, kui selgus, et ta on saanud Bill Cosby'lt valuraha.

Janice Dickinson 2019. aastal. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Nimelt sõnas Dickinsoni advokaat Lisa Bloom pressikonverentsil, et juhtum lahendati «eepilise» summa eest, ehkki lepingu tingimused nõuavad, et täpne summa jääks konfidentsiaalseks.

Kuigi Dickinson tõdes ka ise 2019. aastal, et selline võit toob küll mingil määral õigluse, ei muuda see laias laastus midagi. «Tegelikkuses ei kustuta miski seda kogemust ja mälestust,» ütles Dickinson pressikonverentsil.