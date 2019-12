Prints William ja Kate Middleton teevad jõulude ajal teatavaks «tähtsa uudise»

Briti kuninglik perekond on tavaliselt jõulude ajal tagasihoidlik ning suuri ja tähtsaid teadaandeid ei tee. Sel aastal tehakse aga erand, kinnitab Kensingtoni palee heaks töötav inimene.

«Järgmine aasta on Cambridge'i hertsogipaari jaoks kiire aasta,» sõnas allikas.

«Võite tänavu pühade ajal neilt uudiseid oodata, mis minu meelest on kergemat sorti traditsioonide murdmine.»

Järgmine aasta on Kate Middletoni jaoks suur aasta.

«Järgmine aasta on Kate'i jaoks suur aasta,» sõnas allikas ja lisas, et Kate Middleton kavatseb tuleval aastal keskenduda veelgi enam asjale, millega ta on pikka aega tegelenud.