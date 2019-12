ÜLLATAV LEID ⟩ Briti tüdruk avastas toidupoest ostetud jõulukaardi vahelt šokeeriva abipalve

«Oleme välismaalastest vangid Shanghai Qingpu vanglas, Hiinas,» seisis abipalves, kus kirjeldati, et nad on vangidena sunnitud töötama vastu nende tahtmist.

Kiri paluti leidjal edastada ajakirjanikule Peter Humphreyle , kes veetis mõned aastad tagasi Qingpu vanglas üheksa kuud ja vabanes sealt 2015. aasta juunis. Humphrey sõnul kontrollitakse vangide suhtlust välismaailmaga pidevalt, et sealne sunnitöö ilmsiks ei tuleks.

Samast vanglast hiljuti vabanenud isik on samuti tunnistanud, et sealsed vangid on Tesco heaks sunnitööd teinud viimased kaks aastat. «Nad pakivad Tescole jõulukaarte ja ka kingilipikuid.»