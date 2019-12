Kütusehinnad ajavad hulluks? Meenuta nippe, kuidas soodsamalt tankida

Nimelt Eesti-suurusel pisikesel turul on raske hoida madalat hinda. Kui keegi langetab, teevad seda kooresti, vahel minutite jooksul, ka teised ketid. Nii käibki kütusehind kiirelt üles-alla, sageli täiesti sõltumatult naftahinnast.

Kõige kindlam on autot tankida nädalalõppudel. Sageli on just siis hinnad tanklates mõned sendid madalamad.