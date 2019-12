Grete Klein töö kõrvalt lapse kasvatamisest: emaga kahe peale saame hakkama

«Padjaklubi» täht Grete Klein ja telerežissöör Ergo Kuld (43) said esimese lapse tänavu märtsis. Uues lühisarjas «Nõnda ka maa peal» mängib Klein üht peaosa ning Kuld lavastab. Klein tunnistas, et töö kõrvalt on raske lapse jaoks aega leida.

«Ergo on siin ja lisaks veel mujal, nii et ma enda emaga kahe peale kuidagi seal saame hakkama. Uuest aastast loodetavasti on meil rohkem aega olla kõik koos,» avaldas Klein «Ringvaatele».

Kuigi sarjas on rolle ka lastele, jäi Klein kõhklevale seisukohale, kas tahab pisitütart teleekraanile lasta. «Minu laps on üheksakuune veel, ma natuke hoian teda veel kaamera taga,» naeris noor ema.

Klein arvas, et tal on nüüd lihtsam kaamera ees emarolli mängida, kui on ise ka ema. «Tekib see mingisugune tunne, mida enne ei ole, kui pole seda kogenud,» selgitas näitlejanna, kelle peamine katsumus on «Padjaklubi» Laura rollist välja tulla.

«Mul on see, et pean iga stseeni eel mõtlema, et kuidas olla nii, et oleks võimalikult vähe Laura, et ei oleks selliseid nüansse liiga palju sees. See nõuab tegelikult kõva pingutust,» tunnistas Klein.

Sarja režissöör Ergo Kuld nimetas oma naist tohutult heaks ja võimekaks näitlejaks. «Seda on tõestanud juba «Padjaklubi» seriaal. Komöödia ei ole kindlasti žanr, mis on lihtne, aga ma usun, et tema võimekus on midagi enamat kui «Padjaklubi» annab meil võimalust näha,» ütles Kuld.