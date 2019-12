«Kodutunde» heategevuskontserdi jooksul annetasid head inimesed 169 000 eurot!

Tuleval aastal juba kümnendat tegutsemisaastat tähistav «Kodutunne» vaatab lootusrikkalt tulevikku. Lahked eesti inimesed on tänaseks annetanud juba ligi 170 000 eurot, et liigutavas erisaates näidatud perede ja laste kaua oodatud imed täituda saaksid.

«Oleme südamest tänulikud «Kodutunde» vaatajatele ja armastatud artistidele, kes on andnud niivõrd suure panuse, et saaksime ka uuel hooajal minna appi nendele, kes seda nii vajavad ja ootavad», on saate produtsent Kristi Loigo tänulik.