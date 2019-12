Venno Loosaare sõber: usun, et see ei ole tõsi

Enamus Elu24-ga rääkinud Loosaare sõpradest olid juhtunust sedavõrd löödud, et ei soovinud teemat laiemalt kommenteerida.

Küll aga nõustusid avalikult asja kohta midagi ütlema ja Loosaarele toetust avaldama kaks mehe pikaaegset sõpra ja töökaaslast.

«Ma ei taha seda grammigi uskuda, sest ta on väga hea inimene. Ma ei usu seda, aga kui tõendid on leitud juu sees siis nii on. See on ainus, mida oskan öelda,» ehmatas uudist esmakordselt Elu24-lt kuulnud näitleja ja lavastaja Haide Männamäe.

Haide Männamäe, kes on inimestele paremini tuntud kui kloun Piip rääkis Elu24-le, et on Loosaarega pikaaegne tuttav ja hea sõber. Koos on ka laval üles astutud ja uudis Loosaarele esitatud süüdistusest tuleb naisele ilmselge šokina.

Toomas Tross ja Haide Männamäe FOTO: Siim Vahur

«Ta on nii hea inimene, super isa, saab lastega hästi läbi,» jätkas Männamäe Loosaare iseloomustamist.

«Mida rohkem tema peale mõtlen, siis see ei lähe kuidagi kokku. Ma oskan kommentaariks öelda vaid niipalju, et ma ei usu seda. Sellega peaks minu suhtumine asjasse olema selge,» lõpetas Männamäe.

Meelelahutusürituste korraldada ja ansambli Meie Mees tamburiinimängija ja solist Emil Oja oli Elu24-lt uudist kuuldes šokis ning palus kommentaari andmiseks pisut mõtlemisaega.

Emil Oja FOTO: Konstantin Sednev

«Tänane uudis Venno kohta on täielik šokk ja usun et see pole tõsi,» vastas end pisut kogunud Oja mõni aeg hiljem.

Oja iseloomustas Loosaart kui väga ausat ja kohusetundlikku inimest, kes saab publikuga hästi läbi. «Loodan, et süüdistusel ei ole alust,» lisas Oja.

Loosaare süüdistus

Põhja ringkonnaprokuratuur teatas täna, et Venno Loosaarele esitati süüdistus alaealise seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja neli videot lapspornoga.

Venno Loosaar ütles aga talle esitatud süüdistuste kohta, et selle taga tema peretuttavad ning tema ei ole midagi sellist teinud.