Vene luurajate pojale jäi pärast 10 aasta pikkust kohtuvõitlust Kanada kodakondsus

Alex Vavilov sündis 1994. aastal Torontos ja kasvas üles koos neli aastat vanema venna Timiga. Ta arvas, et ta vanemad on Kanada kondanikud Tracey Foley ja Donald Heathfield, kellest said naturalisatsiooni korras USA kodanikud.

Alex Vavilov sai hiljem teada, et ta vanemad olid tegelikult Jelena Vavilova ja Andrei Bezrukov, kes olid KGB agendid. Nad olid saanud aastatepikkuse koolituse, et minna valeidentiteeti kasutades välisriikidesse.

Jelena Vavilova andis selle aasta alguses Moskvas intervjuu, milles sõnas, et tema ja Bezrukov abiellusid Nõukogude Liidus enne läände minemist. Nad lahkusid eraldi ja said Kanadas nagu juhuslikult kokku, saades Kanada kodakondsuse ja abielludes seal uuesti.

«Mu elus on olnud palju keerulisi aastaid ja ma olen kindel, et mul on veel palju väljakutseid, kuid võin end taaskord vaieldamatult ja enesekindlalt kanadalaseks nimetada. See on järjekordne samm minu eesmärgis taastada normaalne elu, kus mind enam poliitiliste erimeelsuste nimel ei ahistata,»ütles Alex.