LOODUSE VINGERPUSS ⟩ Soomes jäid jõulupeol olnud algklasside õpilased tormi tõttu pimedusse

Koolis kadus elekter pärastlõunal, kui seal olid peol 120 esimese ja teise klassi last ning nende vanemad ehk kokku oli üle 250 inimese, teatab mtvuutiset.fi.

Elektrikatkestus. Pilt on illustreeriv

Mannineni sõnul olid nad peoga alustanud, kui elekter ära läks ja nad lootsid, et see tuleb umbes poole tunni pärast tagasi, kuid nii ei läinud.

«Kohal oli 120 last ja nende vanemad, kokku oli seega üle 250 inimese. Kui turvavalgustuse aku tühjaks saab, jääb kool kottpimedusse. Osa vanemaid olid kohale sõitnud kaugelt, et näha oma lapse esinemist päkapikuna, kuid kahjuks nad ei näinud seda,» jätkas koolijuht.

Tema sõnul said nii vanemad kui lapsed aru, et tegemist on talvetormist tingitud olukorraga.