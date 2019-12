Viini Riigiooperi balletiakadeemia soovitas alaealistel õpilastel suitsetada, et kaal kontrolli all oleks

Austria kultuuriminister Alexander Schallenberg määras komisjoni balletikoolis toimuvat uurima, teatab iltalehti.fi.

Kool asutati 1771 ja see on seni Euroopa üks hinnatumaid balletikoole, mille tantsijaid on kogu maailma lavadel.

Kuid balletistaariks saamisel on hind, sest on ilmnenud, et õpetajad soovitasid alaealistel õpilastel suitsetada, kuna see aitab kehakaalu tõusu ennetada ja kaalu stabiilsena hoida.

Viini Riigiooperi balletitantsijad esinemas 2016 ooperiballil. FOTO: GEORG HOCHMUTH/AFP/Scanpix

Nüüd uurib balletiakadeemia õppeprogramme ja treeninguid erikomsjon, mille raporti kohaselt on kool õpilaste tervise ohtu seadnud. Uurimiskomisjoni juhtiv Susanne Reindl-Krauskopf sõnas, et toimus ka inim- ja lapseõiguste rikkumisi, kuna õpilasi kõnetati nende rõivaste suurusnumbriga.

«On selge, et lapsi ja teismelisi ei kaitstud piisavalt diskrimineerimise ja tervisekahjustuste eest,» leidis komisjoni raportis.

Baleriiniks või balletitantsijaks saada tahtvad noored teavad, et treeningud on karmid ja edu eest tuleb maksta kõrget hinda.

Viini Riigiooperi balletiakadeemia kohta käiva raporti kohaselt on sealsed õpetamismeetodid liiga julmad ja arenevate laste tervisele ohtlikud.

Viini Riigiooperi juhtkond teatas, et õpilaste koormust on vähendatud. Siiski mitte treeninguid, vaid vähem on esinemisi.

Viini Riigiooper (saksa keeles Wiener Staatsoper) on Austrias Viinis asuv ooperimaja. Ooperimaja avati 25. mail 1869 Mozarti ooperiga «Don Giovanni».

Teise maailmasõja ajal sai maja väga kannatada, kuid ehitati pärast sõda taas üles.