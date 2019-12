Maailma kõige seksikam vanaema otsustas «sugu» vahetada

Silmipimestavalt ilus austraallanna Gina Stewart tituleeriti «maailma kõige seksikamaks vanaemaks» 2018. aastal, mil ta osales meesteajakirja Maximi korraldatud missikonkursil, edestades endast mitu korda nooremaid konkurente.

Missikonkursi järel sotsiaalmeedias tuntuks saanud Stewartil on nüüdseks Instagramis juba 159 000 jälgijat. Kahtlemata mängib populaarsuses rolli ka see, et naine postitab endast rohkelt paljastavaid pilte.

See ei meeldi aga teps mitte Instagrami tsensoritele, kes korduvalt Stewarti pilte sotsiaalmeediast eemaldanud on, põhjuseks suhtlusvõrgustiku eeskirjade rikkumine.

Stewart jällegi leiab, et Instagram käitub temaga ebaausalt ning usub, et sotsiaalmeediavõrgustiku algoritmid on seksistlikud.

Sedapuhku on ta nüüd end Instagramis meesterahvaks märkinud, et ebaõigluse ning piltide kustutamise vastu võidelda. See, kas selline plaan ka töötab, selgub juba lähitulevikus.

Seni on Stewarti seksikad pildid Instagrami tsensoritele hambu jäänud vähemalt kolmel korral.