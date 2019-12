Jüri Ratas peapiiskopi juures pihil: "Leian ka tööpäeval aega, et Piiblist abi otsida"

Jüri Ratas seletas, et prügi sorteerimine on loomulik asi, mida tema teeb. Kelle jaoks aga maailma päästa? «Inimene ei ole looduse kroon,» põrutas peaminister.

Ratas kinnitas, et on väga jumalakartlik ning otsib sageli jumalasõnast abi. Tuleb välja, et peaminister loeb piiblit sageli ka töö vahele, et sealt tuge leida. Kes oleks võinud arvata? Nüüd teame, mille toel valitsus skandaalidest hoolimata edasi rühib!