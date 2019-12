Meghan Markle nimetati sel aastal Ühendkuningriigis kõige ebaõiglasemalt koheldud inimeseks

Talle järgnevad telesaatejuht Anthony McPartlin, kuninganna Elizabeth II, kliimatüdruk Greta Thunberg ja telekokk Paul Hollywood, teatab mirror.co.uk.

Üle poolte küsitletutest leidsid, et 2019 oli Sussexi hertsoginna Meghani jaoks väga halb aasta, kuna teda rünnati sageli ja temasse suhtuti ebaõiglaselt.

Küsitluses osales üle 2000 inimese, kellest üle 50 protsendi hääletas Meghani kõige ebaõiglasemalt koheldud inimeseks.

USA päritolu 37-aastast hertsoginnat hakati kohe avalikkuses ja meedias ründama pärast seda, kui ta oli 2018. aasta mais prints Harryga abiellunud.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan 15. oktoobril 2019 heategevusorganisatsiooni WellChild sündmusel FOTO: RIGER GEORGES/SIPA/Scanpix

Kriitika alla sattus nii see, et ta küünelakk on valet värvi kui see, et ta ei oska oma imikust poega Archiet süles hoida. Lisaks otsiti ta igast sõnavõtust negatiivset tagamõtet.

Meghan andis sel aastal Lõuna-Aafrikas visiidil olles Briti telekanalile ITV intervjuu, milles ta tunnistas, et kuninglikus peres elamine ei ole lihtne.

Ta rääkis oma keerulisest elust Tom Bradby dokumentaalfilmi «Harry&Meghan» jaoks öeldes, et see aasta on esitanud talle suuri väljakutseid.

«Ootasin last ja sain lapse, olles selle tõttu haavatavam. Suured muutused inimese elus ei möödu kergelt, on see siis abiellumine või lapse saamine. Olen avaliku elu tegelane, kuid mul on ka eraelu ja vahel on see raskem kui avalikkuses olemine,» teatas Meghan.

McPartlin jõudis ebaõiglaselt koheldute nimekirja selle tõttu, et politsei tabas ta joobununa rooli tagant ja ta löödi brittide poolt selle eest verbaalselt ristile. Samuti kirjutab kõmumeedia ta halbadest suhetest eksnaisega.

Kuninganna Elizabeth II on koheldud ebaõiglaselt ta poja prints Andrew seksiskandaali tõttu, kuid ka selle tõttu, et peaminister Boris Johnson nõudist temalt parlamendi ajutist laialisaatmist.

Kuninganna Elizabeth II 26. novembril 2019 külastamas Londonis kuninglikku filateeliaseltsi FOTO: TOLGA AKMEN/AFP

16-aastast kliimaaktivisti Greta Thunbergi on ta sõnavõttude ja kliimastreikide korraldamiste eest rünnanud mitmed tuntud poliitikud, kaasa arvatud USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin.

Lisaks postitavad kliimamuutusse mitte uskujad sotsiaalmeediasse tema kohta pilkeid.

Greta Thunberg 13. detsembril Itaalias Torinos kliimaprotestil FOTO: Marco Passaro/IPA/SIPA/Scanpix