Austraalias on keskmine temperatuur tõusnud 40,9 kraadini ja maastikupõlengud ei taha vaibuda

Meteoroloogiaameti teatel oli 17. detsember 2019 Austraalia temperatuuride mõõtmisajaloos kõige kõrgema keskmise temperatuuriga päev, teatab theguardian.com.

Rekordilisi temperatuure ennustatakse ka tänaseks, neljapäevaks ja reedeks.

Eelmine keskmise temperatuuri rekord oli 40,3 kraadi ja see mõõdeti 2013. Austraalias on regulaarselt õhutemperatuuri mõõdetud alates 1910. aastast.

Austraalia Victoria osariigi St Kilda rand. Austraalias on kuumalaine, milles keskmine temperatuur on tõusnud 40,9 kraadini FOTO: DAVID CROSLING / EPA

Meteoroloogid lisasid, et nüüdne kuumus on tingitud kliimamuutusest ja see mõjutab 95 potsenti Austraaliast.

Austraalia asub lõunapoolkeral ja seal on kevad, mis seni on olnud väga kuiv ja kuum, seades ohtu nii inimeste ja loomade elu kui põllumajanduse ja metsad.

Austraalia kahe osariigis, New South Walesis ja Queenslandis on juba paar kuud olnud maastikupõlengud, mille tõttu tuhanded inimesed on evakueeritiud ja nad on oma kodudest ilma jäänud.

Austraalia suurimas osariigis New South Walesis on selle nädala seisuga 99 põlengut, mida tuletõrjujad ei ole kontrolli alla saanud.

New South Walesi tuletõrjujad kustutamas põlengut Blue Mountainsi rahvuspargis FOTO: DEAN LEWINS / EPA/Scanpix

Selles osariigis on hukkunud vähemalt 6 inimest ja ligi 800 maja on tules hävinenud.

Maastikupõlengutest tingitud suits jõudis suurlinnadesse Sydneysse ja cannberrasse, kus nähtavus selle tõttu on halb ja väljas olles tuleb inimestel kanda hingamisteid kaitsvaid maske.

Maastikupõlengute tekkinud suits Canberra arboreetumis FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Suurt rolli on maastikupõlengute tekkes ja levimises mänginud pikaajaline põud. Vihma ei ole sadanud mitu kuud ja selle kuu alguses lubasid meteoroloogid, et jõulud tulevad seal vihmased, siis uus ennustus seda enam ei luba.

Austraalia üks kuumemaid paiku on Lõuna-Austraalia osariigis asuv Oodnadatta, kus täna 18. detsembril mõõdeti 47 kraadi. See väikelinn on praegu kogu maailmas üks kuumemaid kohti.

Meteoroloogide teatel ei kerki nüüd seal temperatuur siiski niipalju, et see lööks 1960. aasta kuumarekordi, mis oli 50,7 kraadi.

Oodnadatta elanike sõnul teevad nad oma toiumetamised ja kõik vajaliku ära kas öösel, varahommikul või hilisõhtul, sest päevasel ajal ei ole võimalik kuuma tõttu liikuda.

Inimesed on päeval siseruumides, kasutades konditsioneere jahutamiseks. Kohalikud on kuumusega harjunud, kuid nüüdne rekordkuumus on siiski nende elu segamini löönud.

Ka öisel ajal on kevadises Austraalia üsna kuum, sest temperatuurid on 30 kraadi juures.