Altari ette üksi jäetud pruut otsustas araks löönud peigmehe kiuste pulmad pidada

Hispaania idaosas Vahemere rannikul Valencias elav Sandra Blanco võttis 2017. aasta novembris vastu oma poiss-sõbra abieluettepaneku, kuigi suhe oli keeruline, vahendas Daily Star.

«Olime poolteist aastat koos olnud, aga mulle ei tundunud, et mu peika suhtele piisavalt pühendunud oli, nii et plaanisin ta maha jätta ja tagasi Londonisse kolida,» meenutas Sandra. Peagi tegi mees aga abieluettepaneku ning Sandra vastas jaatavalt.

Ettevõtjast peika otsustas pulmad pidada vaid kuus nädalat hiljem Las Vegases. Kahjuks lõi ta pulmapäeva eel põnnama ning tühistas pulmad. «Nädal enne jõule ütles ta mulle, et tahab sammu tagasi astuda ja taas suhet rahulikumalt võtta. See mulle ei sobinud,» rääkis Sandra.

Kuna Sandral ei õnnestunud lennupiletite, pulmakoha ega fotograafi eest makstud raha tagasi saada, otsustas ta sellegipoolest Las Vegasesse minna ja «iseendaga abielluda». «Ta ütles, et ei taha minuga olla ja nii oligi. Selgus, et ta oli nii tundnud juba enne abieluettepaneku tegemist,» ütles Sandra.

Las Vegase reisi ajal pidanuks naine saama ka 30-aastaseks, nii et see oli veel üks põhjus, miks tähistada. Sandra otsustas pulmatseremoonia ikkagi jõusse jätta, et näidata, et armastus peaks tulema iseendast, enne kui seda saab edasi anda või vastu võtta.

«Ma otsisin veebist lugusid lahkuminekutest, et ennast paremini tunda, aga leidsin vaid kurbi ja vihaseid kirjutisi,» rääkis Sandra. Seega otsustas ta, et kirjutab oma kogemusest hoopis armastusloo ning inspireerib sellega teisigi, kes on sarnase olukorra üle elanud.

Ta pööras olukorra peapeale, tellis pulmafotode jaoks meesmodelli ning tseremoonia toimus kuulsas pulmakabelis Little Vegas Chapel. Pulma viis läbi Elvis Presley jäljendaja.

Kuna Sandral on ka oma ettevõte, mis tegeleb pruutidele lillekroonide disainimisega, otsustas ta kaks asja ühendada ning fotosessioonil ka reklaampilte teha. «Õnneks armastas meesmodell Iain Spivey mu hullu ideed ning liitus meiega meelsasti,» rääkis Sandra.

Las Vegase reisi ajal sai Sandra fotograafi ja modelliga headeks sõpradeks ning tegi ka tätoveeringu, mis sümboliseerib sõprust ja 30-aastaseks saamist. Sandra kasutas pulmatseremooniat, et pühenduda iseenda eest hoolitsemisele ja enesearmastusele.