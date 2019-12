«Kodutunne» toob vahetult enne pühi Kanal 2 ekraanile heategevusliku jõulusaate

Liigutavas erisaates külastab «Kodutunne» saatest läbi käinud inimesi ja näitab, mida on heade inimeste toel aasta jooksul korda saadetud. Töö pole sellega aga lõppenud ja nii jõuavad ekraanile lood ka neist peredest, kes ootavad ja vajavad «Kodutunde» abi algaval aastal.

Nende hulgas räägib «Kodutunne» loo perest, kes elab teadmisega, et ei pruugi oma 2-aastase tütre Lenna 25. sünnipäeva nähagi. Pisikesel tüdrukutirtsul on diagnoositud raske südamepuudulikkus ning ta vajab eluaegset trombivastast ravi. Ravimi annus sõltub aga vere hüübimisnäitaja väärtusest, mida saab vastava seadmega, INR mõõtjaga, ka kodustes tingimustes mõõta. Aparaadi olemasolul on laps ja pere vähem sõltuvuses meditsiiniasutusest ja pere saab seadme abil lapse tervise eest hoolitseda kodustes tingimustes. Koos Lastefondiga õnnestus neil see aparaat soetada, kuid endiselt puuduvad talus soe wc ja pesuruum. Ja selles osas tahabki «Kodutunne» appi minna.

"Kodutunde" heategevuslik kontsertsaade. Lenna lugu FOTO: Kanal 2

Veel külastab «Kodutunne» Albu külas elavat 8-aastast Marten Mattiast, kelle ema ta 6 aastat tagasi Maxima poe ette jättis ning kes on sellest hetkest vanaema kasvatada olnud. Maja, kus nad elavad, on aga pisike, madalate lagede ning ilma ühegi mugavuseta. Vanaema Eve töötab lüpsilaudas, igal hommikul paneb valmis tütrepojale kooliasjad, teeb hommikusöögi ja läheb tööle. Kõige muuga peab päeva jooksul Marten Mattias ise hakkama saama. Saabki ja ootab õhtul vanaema koju. Koos arutavad päevamuresid ja teevad uusi plaane. See on nende väike maailm. «Kodutunne» tahab aidata seda tublit vanaema ning luua väikesesse sahvrisse kanalisatsioon ja pesemisruum, et natukenegi kergendada seda koormat, mida nad kahepeale kandma peavad.

"Kodutunde" heategevuslik kontsertsaade. Marten Mattiase lugu FOTO: Kanal 2

Külastatakse ka Jõhvis elavat murest räsitud 4-liikmeliset pere, kes kõigest aasta tagasi sai kohutava uudise - ühel kaksikutest, poeg Kirillil, on neljanda staadiumi peaaju kasvaja. Nüüdseks on läbitud põhikeemiaravi, kuid taastumine on veel pikk ja vaevarikas. Kirill õpib taas elama, rääkima ja kõndima. Ta suudab juba läbida lühemaid vahemaid, kuid sauna minekuks veel jaksu pole. Saun on aga pere ainus koht, kus ennast pesta. Tööl on siiani saanud käia ainult pereisa, sest ema Ksenja veedab suurema osa ajast pojaga haiglas. Nüüd aga selgus, et uuest aastast ei ole enam sedagi töökohta. Ja nii elataksegi päev korraga, lootuses, et vähemalt poeg saab taas elule aidatud. «Kodutunne» tahab seda perekonda aidata ja ehitada majja wc ja pesuruum.

"Kodutunde" heategevuslik kontsertsaade. Kirilli lugu FOTO: Kanal 2