Kristel Aaslaid üllatas beebikõlakate kohta küsinud saatejuhti: see on tõsi...

Novembri lõpus pani Aaslaid Instagrami üles bikiinipildi, mis tekitas kahes kommenteerijas küsimuse, kas naine on lapseootel. Kuigi Aaslaid kinnitas juba siis, et tema kõhus on pitsa, mitte laps, uuris saatejuht Jüri Butšakov tema käest otse, kas beebirindel on seis ikka muutuseta.

A post shared by Kristel Aaslaid (@kristelaaslaid) on Nov 29, 2019 at 4:16am PST

Aaslaid üllatas saatejuhte pommiga, alustades vastust sõnadega «see on tõsi». Siiski täiendas ta kiiresti, et tõsi on vaid see, et sellised kuulujutud tõesti liiguvad. «Ma ei ole rase, mul on lihtsalt selline keha, mis tekitab valearusaamu teistes inimestes,» selgitas Aaslaid.