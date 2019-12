Uskumatu julmus ⟩ Keskealine mees üritas kassi Tallinna bussijaama hoiukappi jätta, kuid jäi vahele

G4S turvatöötaja Oliver Ratassepp rääkis «Aktuaalsele kaamerale», et mees jättis varahommikul kassi bussijaama ja lahkus. «Järgnevalt vaatasime, kas tullakse järele kassile või mitte. Sellest läks mööda tund aega või rohkem, aga kassile järele ei tuldud,» ütles Ratassepp.

Kassi hülgaja ei osanud arvestada sellega, et tema tegevusi jäädvustavad bussijaama turvakaamerad. Salvestisel on näha, et ta püüab looma kõigepealt pagasi jaoks mõeldud hoiukappi mahutada. Pole teada, kui kauaks oleks selles kapis kassi jaoks õhtu jätkunud.

Ilmselt äratas möödujate tähelepanu kapist kostnud näugumine ning ootama jäänud mees võttis kasti siiski kapist välja, pani põrandale ja lahkus.

Turvatöötajad andsid pangaautomaatide juurde jäetud transpordipuuris kassi üle loomapäästegrupile. Loomaarst vaatas kassi üle ja selgus, et sellel noorel ja tubast elu elanud kassil on olemas kiip, kuid registris teda pole. Seega ei ole teada, kellele kass kuulub.

Loomapäästegrupi juht Heiki Valner ütles, et selles peitub suur probleem, millest ta on aastaid rääkinud. «Eestis on vaja ühte ühtset registrit, kiipimiskohustust, loomaomanik tuleb loomaga siduda ja siis me saame ka kontrollida neid,» rääkis Valner.

Loomakaitseseaduses on kirjas, et looma hülgamine ja abitusse seisukorda jätmine on karistatav rahatrahviga. Kui selgub, kellega tegu, lubab loomapäästegrupp teha politseile avalduse.