Senegalis pani koraaniõpetaja tunnist puudunud õpilase jalad raudu

Pealinnast Dakarist 180 kilomeetri kaugusel asuva väikelinna elanikud märkasid novembri lõpul poissi, kellel olid jalarauad, teatab observers.france24.com.

Nad tegid temast fotod ja video, mille postitasid sotsiaalmeediasse, tekitades sellega üleriikliku pahameele koraanikooli õpetaja vastu.

Pilte teinute ja neid kommenteerinute sõnul eiras õpetaja inim- ja lapseõigusi.

Juhtumisse sekkus politsei, kes arreteeris koraanikooli direktori Cheikhouna Guèye, kellele kohus määras tingimisi karistuse ning poisi vanemad kuulati üle.

Senegalis on 94 protsenti elanikest moslemid ning fundamentalistlikul islamirühmitusel Moslemi vennaskonnal on selles riigis palju võimu. Seal on sadu koraanikoole, kus õpib kümneid tuhandeid õpilasi.

Eelkõige maapiirkondade vaesed pered saadavad oma pojad koraanikooli, et neist vabaneda. Poisid põgenevad sageli koolist, kuna seal on väga karm kord, õpilasi karistatakse kehaliselt ja sunnitakse kooli heaks kerjama.

Moslem lugemas koraani. Pilt on illustreeriv FOTO: ISMAIL TAXTA/REUTERS/Scanpix

Aafrika inimõiguslaste arvates sandistatakse neis koolides õpilasi nii vaimselt kui füüsiliselt.

«Koraanis ei ole kirjas, et kedagi, kaasa arvatud lapsi tuleks karmilt karistada,» teatasid inimõiguslased.

Senegallased on Ndiagnesi poisi juhtumis jagunenud kaheks. Ühed pooldavad õpilaste julma karistamist ja teised on selle vastu.

Senegali koraanikoolide ühenduse juht Moustapha Lô asus kooli ja direktori kaitsele.

«Koraanikoolid pakuvad head haridust ka kesistest oludest lastele. Neile on kooli poolt nii haridus, toit kui elupaik,» teatas Lô.

Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International Senegali esindaja Seydi Gassama sõnas, et koraanikoolid toodavad vaimselt vigaseid noori, kes peavad sageli tänavatel kerjama.

«Varem ei ole ilmunud fotosid, millel on näha koraanikooli õpilast jalaraudades. Tundub, et see karistamismeetod on koraanikoolides levinud. Selline orjalik karistamine tuleks kohe lõpetada,» sõnas Gassama.

Koraan on islami püha raamat, mis sisaldab Allahi ilumtusi Muhammadile ajavahemikul 610 - 632 pKr.

Sõna «koraan» täpne tähendus pole teada. Kõige sagedamini kasutatakse «(ette) lugema», aga esineb ka allikaid, mis tõlgivad seda kui «koguma» või «kokku siduma».

Koraan jaguneb 114 peatükiks ehk suuraks ning kõik suurad algavad märkega ilmutuse saamise asukoha kohta, mis on Meka või Mediina. Suurade pikkus on väga erinev: alguses on peatükid pikemad, lõpu poole lühemad.

Suurad jagunevad värssideks. Pikim, teine peatükk, sisaldab 286 värssi ning lühimad, 103., 106. ja 108. peatükk ainult 3 värssi.