Eestlasest maailmarändur Meigo Märk on jalgsi läbinud juba 20 000 kilomeetrit, ent tema eesmärgiks on läbi jalutada Maa ekvatoriaalse ümbermõõdu pikkus ehk 40 075 kilomeetrit.

Meigo jalutas kahekümne kahes riigis kokku 20 000 kilomeetrit, milleks kulus tal kokku neli aastat ja kolm kuud. Ümmargune 20 000 täitus mehel möödunud aasta augustis.

Maailmarändur avaldas ka, et pärast seda seiklust on viriseb ta palju vähem ning oskab väärtustada olemasolevat. Lisaks on see reis teda muutnud ka tänulikumaks.

«Unistus ja kindel plaan on järgmine aasta pikka ekstreemset jalutamist jätkata, et erinevates riikides jalutada veel vähemalt +20 000 kilomeetrit, et kokku täituks jalutamist 40 075 kilomeetrit, mis on planeedi ekvatoriaalse ümbermõõdu pikkus.» selgitab Meigo Elu24-le.

«See rännak on mulle juurde andnud väga palju tahet, et teha kogu aeg kogu oma olemuse ja olemisega kõik võimalik, et muutuda iga päev paremaks inimeseks ning kohelda loodust, teisi inimesi ja ka iseennast üha paremini,» lisab ta.

Elu24 toob teieni mõned fakti Meigo uskumatust reisiseiklusest:

Meigo alustas oma teekonda 2014. aastal Tallinna piiri äärest Laagri bussipeatusest. Meigo räägib, et pikka jalutust alustades oli tal nii pangakaardil kui sularahas kokku alla 10 euro. Sedapuhku küsis ta inimestelt vett, ostis viimase raha eest leiba ja kogus ta teeäärseid hapuoblikaid. «Raha eriti ei olnud, kuid unistus ja tahtejõud olid suured ja tugevad!» selgitab ta.

Marsruudil ei õnnestunud tal täielikult 100 protsenti jalgsi läbida kolme riiki - Türgi, Iraan ja Myanmar. Ida-Türgis teatud aladel tegutsevad kurdi mässulised, kuhu teda loomulikult ei lubatud. Iraanis ei antud tema viisale pikendust ja Myanmaris on teatud alad turistidele suletud. Nendes turistidele ohtlikes või suletud alade paikades kasutas ta edasiliikumiseks bussi.

Lisaks on ta mõnel korral pidanud kasutama ka paate, laevu ja lennukeid, et ületada jõgesid, meresid ja ookeane.

Rännaku ajal on tal olnud 24 paari jalanõusid, 5 telki ja seljakotti. «Minu seljakoti raskus on olenevalt kliimast ja varustusest varieerunud 7 kilogrammi kuni 23 kg,» selgitab Meigo ise.

Rännaku ajal on Meigol olnud 24 paari jalanõusid. FOTO: Meigo Märk

Läbi erinevate riikide reisides on Meigo ööbinud enam kui 220 kodus. Näiteks on ta maganud väikeses bambushütis Nepali mägikülas, elanud nädalaid lumiste Himaalaja mägede lähedal budistlikus mungakloostis kui ka Singapuri multimiljonäri kodus. Ent peamiselt ööbis ta oma rännaku ajal väikeses vihmakindlas telgis.

Erinevates riikides on teda kutsutud külastama ka rohkem kui 25 erinevat kooli ja ülikooli ning ta on jaganud oma põnevaid reisikogemusi ja positiivseid sõnumeid rohkem kui 11 000 noorega.

Meigot on aidanud nii budistlikud nunnad Nepali mägikloostris, kui relvastatud narkomaffia liikmed Indias. Lisaks on ta ületanud illegaalselt ühte osariigi- ja ühte riigipiiri.

Jalutades koos relvastatud politseiväega Assami osariigis Kirde-Indias FOTO: Meigo Märk

Peale suur Nepali maavärinat 2015. aastal jäi Meigo kuudeks sinna paikseks, et aidata ühel Nepali perekonnal oma maja taasehitada.

Meigo on jalutanud ja telkinud Türgimaa lumistes mägedes -17 kraadiga ning jalutanud Iraani ja India kõrbealadel +42 kraadiga.

Reisides on tema jalutamist eskortinud nii Kirde-India kui Myanmari relvastatud politseiväed. Kahel korral on teda rünnanud koerad ning samuti on ta aastate jooksul vaevelnud ka mitmete teiste terviseprobleemide käes.

Meigo on oma teekonnal jalutanud ja telkinud Türgimaa lumistes mägedes -17 kraadiga. FOTO: Meigo Märk

Reisi vältel on ta õppinud taekwondot ja hiina kung-fud. Lisaks elas ta neli nädalat ka Vietnami mägedes zen-kloostris koos munkade ja nunnadega.

Kui Meigo oli pika ümber maailma jalutamisega Vietnami pealinna Hanoi lähedale jõudnud, kohtus ta seal ka oma tulevase abikaasa ja lapse emaga. Tulevikuks teevad nad üheskoos plaane, kuidas seda pikka ümber maailma jalutamist edaspidi koos jätkata.

