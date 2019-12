Erinevad uuringud üritavad pidevalt välja selgitada seda, kas vastandid paarisuhtes ikkagi tõmbuvad või mitte. Sedapuhku toob Elu24 teieni need Hollywoodi paarid, kes vaatamata oma erinevustele on leidnud viisi koosolemiseks. Vaata ja otsusta ise, kuidas selle asjaga siis ikkagi on!