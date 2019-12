Vene ilmaportaali uus ennustus lubab aastalõpul pehmet talveilma

Gismeteo värske ennustuse järgi tõotab ilm Eestimaal aasta viimastel päevadel nulliringi jääda. Nädal hiljem, alates 5. jaanuarist langeb temperatuur ja järgnevatel päevadel tuleb ennustuse järgi külma 10–15 kraadi.



Keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuhi Valdo Jahilo sõnul Riigi Ilmateenistus jõuluilma veel ei ennusta, kuna see asub ajaliselt liiga kaugel ja prognoos võib muutuda. Tema sõnul on ennustused pika aja peale ette ebatäpsed ja liiga umbmäärased.



Ilmateenistus on julgeb maksimumajana anda Eesti tingimusis prognoosi kuni nädalaks ette. Selle järgi on jõulueelsel nädalal öised temperatuurid nulli ringis ja päevased 5–7 soojakraadi vahel. Sajab lund, lörtsi ja vihma.