OMA SILM ON KUNINGAS ⟩ Need pildid juutuuberist näitavad, miks ei tasu uskuda kõike, mida me sotsmeedias näeme

Skandaalne juutuuber tõmbas sel suvel palju tähelepanu sellega, et abiellus Las Vegases teise juutuuberi Jake Pauliga. Paari pulmapidu said fännid vaadata ka otseülekandena.

Nimelt avaldas Tana, et ei usu abieludesse ja kogu tema pulm Jake'iga peeti maha vaid sotsmeediasse «sisu» tootmise eesmärgil. «Kõik pulmad, mida ma pean, isegi kui mul tuleb veel kolm pulma, ent ma ei tahaks seda siiski paberil teha, sest ma arvan, et enda seaduslikult sidumine kellegi teisega võtab armastuse ära,» kommenteeris Tana toona.

Tana tegemistel hoiab Instagramis silma peal 4,9 miljonit fänni ning paistab, et juutuuberi Instagramil juba on, mida vaadata! Ent teisalt haarab piltidel rohkelt tähepanu Tana välimus, mis on hoopis erinev sellest, milline naine tavaelus välja näeb.

Lisaks kirjutasime, et kui see, et ajakirjades ja reklaamides pilte retušeeritakse, on vana tõde, siis õnneks on üha enam hakatud nüüd rääkima ka sellest, et isegi sotsiaalmeedias vohab tihtipeale võltslikkus.