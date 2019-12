Silmade värv võib mõjutada seda, kas tekib kaamosmasendus

Uuringut juhtinud teadlase Lance Workmani sõnul on seratoniini ja melatoonini uuringute tulemused vastuolulised, kuid nad said kindlad andmed selle kohta, et silmade värv võib mõjutada, kas tekib kaamosmasendus.

Sinised, rohelised ja hallid silmad on valguse suhtes tundlikumad kui erinevates toonides pruunid silmad. Nii saadavad heledamate silmade võrkkestarakud hüpotalamusele signaale, mille kohaselt on valgushulk väiksem. Tumedamate silmade puhul saab hüpotalamus signaali, et valgushulk on suurem ja seega ei ole nende silmade omanikud nii altid kaamosmasenduse tekkimisele.