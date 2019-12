OIH! ⟩ Kristel Aaslaid ehtis end «nähtamatute» rõivastega

View this post on Instagram

Sain keisrilt uued rõivaid. Täisvarustus. Kui sa neid ei näe... well... teate seda muinasjuttu ise ka. #ennejõuleomakehagasõbraks #elavjavananevnaine #ilmselgeltvigadega #heaskohasmitupilti #endateadamitterase Pildi tegi enda mees @kapatu