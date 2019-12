Siret Kotka avameelselt Martin Repinski truudusetusest: minul ei olnud sel hetkel midagi teha

Poliitikud Siret Kotka ja Martin Repinski abiellusid 2017. aastal. Selle aasta alguses kirjutas Elu24, et Repinskite abielu varjutavad hallid pilved.

Toona eitasid suhte purunemist ning abielulahutust mõlemad poliitikud. Juuli alguses aga selgus, et paaril tulevikuplaanides on siiski lahutus.

«Juhtus see, mis võib juhtuda inimestel, kes on veel vähe olnud koos. Vundament ei ole nii tugev. Meil olid probleemid, mis jäid lahendamata. Küsimused, mis jäid küsimata üksteiselt, sest meil ei olnud aega üksteise jaoks,» rääkis Kotka avameelselt «Ringvaates».

«Üks kampaania lõppes, teine hakkas, siis tuli kodu ehitamine, renoveerimine, siis tuli laps, siis tuli see, et Martin läks Jõhvi vallavanemaks, tuli kaugenemine distantsilikult juba ja see oli paras proovikivi. Meie ei suutnud seda lihtsalt läbida,» jätkas poliitik.

Siret Kotka ja Martin Repinski koos Eesti Vabariik 101. Presidendi vastuvõtul. FOTO: Madis Sinivee

Repinski suhte purunemise põhjuseks oli Repinski kaunis kolleeg Jõhvi volikogus. Kotka sõnul on mehe truudusetusest meedia vahendusel teada saamine kurb.

Kotka tunnistas, et kõige selle taustal oli kõige hullem asi, mida ta Repinskile ütles see «legendaarne Eesti sõna» ehk «sa oled igavene siga.»

Kuigi Kotkal läks pärast öeldut kergemaks, siis lisas poliitik emotsionaalselt, et see midagi ei muutnud.

«Tunded tekivad kahe inimese vahel ja need saavad ka vaibuda ainult kahe inimese vahel. Neid ei saa kuidagi kolmas inimene tekitada ega ära võtta,» nentis Kotka ja lisas: «minul ei olnud sel hetkel midagi teha.»

Kotka lisas, et tema Martinit halvustama ei hakka ega ka süüdistama. Nad suhtlevad iga päev, nad on kolleegid ning neid ühendab ühine poeg.

Praegu keskendub aga Kotka iseendale ning enesearengusse. «See sära, mis minust tuleb, see on minu armastus minu enda vastu,» teatas Kotka enesekindlalt ja täpsustas, et tema elus veel kallimat ei ole.

Elu24 kirjutas augustis, et Kotka pani müüki «armastusega loodud» ühise kodu. Täna avaldas poliitk, et paneb heategevuslikule oksjonile (osta.ee keskkonda) oma pulmakleidi. Kleidi alghinnaks on 30 eurot ja saadud tulu annetatakse Tallinna Lastehaigla toetusfondi.