JÕULUIME ⟩ Rimi kassapidaja üllatas poodlejat, kellele ta oli vähem raha tagasi andnud

«Täna juhtus minuga selline lugu: olin just Haabersti Rimi kaupluse kassa juures ostude eest tasunud, kui minu juurde tuli kassapidaja naaberkassast ja küsis, kas ma mäletan, et 2 nädalat tagasi anti mulle kassast ekslikult 10 eurot vähem tagasi,» kirjutas Inga Volt Rimi Facebooki lehel.

Inga Volt kirjeldas 3. detsembril Haabersti Rimis saadud üllatuse kohta, et kohe ei tulnud talle midagi pähe, aga siis hakkas uduselt meenuma, et tõesti mingid päevad tagasi kassapidaja kahtles, kas ta andis õigesti raha tagasi.

«Mina kinnitasin, et kõik on õige ja unustasin kogu asja. Aga kassapidaja süda ei andnud rahu,» jätkas Volt sündmuste kirjeldamist.

Kassa loeti üle ja videost kontrolliti, mis siis täpselt juhtus ja kas kassapidaja eksis algselt raha tagasi andes.

Selgus, et Volt saigi kümme eurot vähem tagasi.

«Ja nii hoidis Rimi sõbralik kollektiiv seda raha minu jaoks tallel ja täna tagastati see mulle vabanduste saatel. Suur tänu sellele toredale kassapidajale (oma hämmelduse ei märganud isegi ta nime vaadata) hoolimise eest! Vot see on hea teeninduse kogemus,» kirjutas Volt ja tänas Rimi teenindajaid.

Rimi pressiesindaja Katrin Bauts ütles Elu24-le, et nad on samuti sündmusega kursis ning tegelevad juba müüja väljaselgitamisega, et teda teistele eeskujuks tuua ja tunnustada.

«Täna ei saagi enam teistsugust teenindust pakkuda ja on eriti märkimisväärne, et tegemist on suure poega ja teenindajale jäi inimene meelde,» tunnustas Bauts klienditeenindajat.