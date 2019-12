PILDID JA VIDEO ⟩ Raami abil kõndiv Harvey Weinstein maksab oma ohvritele 25 miljonit dollarit

25 miljoni dollari väljamaksmine on seotud eraldi tsiviilhagiga, milles rohkem kui 30 näitlejannat süüdistasid Weinsteini seksuaalses ahistamises. See summa jagatakse näitlejannade ja filmistuudiote naistöötajate vahel, kes filmimoguli tõttu kannatasid.

Väidetavalt ei maksa Weinstein seda summat oma taskust, vaid see raha tuleb ta pankrotistunud filmikompanii The Weinstein Company kindlustusrahast.

Weinsteini kriminaalasjas on vaid kaks süüdistajat, mis tähendab, et tsiviilkohtu kokkulepe on paljudele naistele, kes Weinsteini enda kuritarvitamises süüdistasid, ainus õigusemõistmise võimalus.

Pärast Weinsteini vastu esitatud süüdistusi loodud seksuaalse ahistamise vastane kampaaniagrupp Time's Up teatas, et kokkulepe tõi Weinsteini ohvritele hilinenud õigluse, kuid lisati, et väljamakse suurus on liiga väike.