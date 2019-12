Ühes kuus eestlase keskmist aastapalka teeniv instastaar tunnistas, et ta töö on «rõve»

26-aastane instastaar Natalia Garibotto rääkis, et saab fännidelt tihti kohatuid pakkumisi ning tõdes ka, et paljud neist «fännidest» on tegelikult tuntud inimesed, kes pealtnäha paistavad olevat õnnelikus suhtes.

«Mu postkast on šokeeriv. Peaaegu alati on seal mõni tüüp, kes üritab mind lennuki esimeses klassis Dubaisse viia, pakkudes mulle mu aja eest 50 000 või isegi 100 000 dollarit.»

«Sportlased šokeerivad mind kõige rohkem. Need, kel on abikaasad olemas ja kes paistavad olevat õnnelikus suhtes, aga nad on alati mu sõnumites. Räpparid ka.»

Natalia postitab sotsiaalmeediasse väga regulaarselt ning tunnistab isegi, et saab tihti väga vale tähelepanu osaliseks. «See algab alati nii, et mehed ütlevad mulle, et «sa oled nii kuum» ja kui ma neid ignoreerin, hakkavad nad mind hooraks sõimama ja ütlevad, et olen tegelikult ikka väga kole.»

Ent ainult mehed ei tee instakaunitari elu raskeks. «Tavaliselt on hoopis teised naised Instagramis need, kes on kõige jubedamad - ma olen kohanud nii paljusid, keda ma esialgu pean oma heaks sõbraks või kolleegiks, aga siis nad kas varastavad mu tagant, valetavad mulle või räägivad minust halba.»

Natalia avaldab ka, et talle saadetakse hunnikus kingitusi ning tehakse pidevalt ka abieluettepanekuid. «Kaks viimast aastat on üks kutt mulle maksnud selle eest, et ma teda sotsiaalmeedias jälgin ning ta pilte laigin - ja ta saadab mulle selle eest Gucci kingi ja isegi sularaha. Kuigi ta teab, et mul on kallim olemas.»

Naisel on Instagramis 1,6 miljonit fänni ja igakuiselt teenib Natalia sotsmeedias 7500 kuni 30 000 dollarit.

Samuti on Natalia kindel, et teab, miks tal sotsiaalmeedias nii palju jälgijaid on. «Inimsed jälgivad mind mu tagumiku pärast. Minu jaoks on täiuslik instapilt see, kus ma olen õlisena rannas, kannan erksaid minibikiine ja näitan oma tagumikku.»

Ent tema karjääri juures on üks aspekt, mis teda häirib: «Idee, et keegi rahuldab ennast minu pilte vaadates, on rõve. Kuid see mõjub mu enesehinnangule hästi, kui inimesed tulevad päriselus mu juurde ja ütlevad, et neile meeldib mu välimus.»