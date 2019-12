Brasiilia president nimetas Greta Thunbergi «jõmpsikaks», noor kliimaaktivist vastas ründava kõnega

«Arvan, et suurim oht ei ole vähene aktiivsus, vaid see, et poliitikud ja ärimehed loovad pildi sellest, et nad tegelevad kliimamuutusega. Tegelikult ei tee nad mitte midagi, ainult jätavad sellise mulje. Targad inimesed saavad aru, et see on vale,» sõnas Thunberg oma kõnes.