Kõrgõzstani mäesuusakeskuse juht: Putin sai kuju, kuna ta on mees suure algustähega

Rozievi sõnul on Putin talle suur eeskuju ja seetõttu on ta kuju ära teeninud.

«Ma ei teadnud kohe, kuidas oma tänu avaldada. Olen talle laenuraha eest väga tänulik, sest tänu temale on meie suusakeskus maailmatasemel. Mida ma oskan veel öelda? Putin on mees suure algustähega,» sõnas suusakeskuse juht.

Kõrgõzstani mäesuusakeskusele raha andnud Venemaa arenguabifondi esindaja teatas, et abistamine on võti selle riigi integreerimiseks Euraasia liitu.

Kreml on Kõrgõzstanile abi andnud alates 2011. aastast, 2014 käivitati arenguabiprojekt. Projekti eesmärgiks on kõrvaldada kapitali ja tööjõu liikumise takistused Venemaa ja endiste Nõukogude vabariikide vahel.

Pealinnast Biškekist 30 kilomeetri kaugusel lõunas asuvas Zili suusakeskuses on veel teinegi kuju, see on seal nõukogude ajast ja kujutab Vladimir Iljitš Leninit.